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Российские туристы оказались в ловушке в горящем Мармарисе. «Свет погас, турки уезжают»

Ura.Ru
39 минут назад

Россияне не могут выбраться из турецкого города Мармарис, который охватило огнем. Об этом сообщила URA.RU одна из туристок.

Россияне пожаловались на перекрытые дороги в Турции
Фото: ura.ruura.ru

«Город охватило огнем, свет погас. Турки садятся в машины и валят», — сказала туристка.

Она отметила, что город оцепили и уехать в аэропорт не позволяют полицейские. По словам туристки, посольство РФ об эвакуации не сообщает, помощи не оказывает. При этом некоторые отели сгорели дотла. Девушка заявила, что сейчас туристы собирают чемоданы и направляются в бухту в надежде уплыть на пароме. После этого связь с ней оборвалась.

Туристов в Турции начали эвакуировать на лодках

Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар разгорелся в районе Манавгата в провинции Анталья, пишет «Национальная служба новостей». Открытый огонь стал причиной эвакуации нескольких городских кварталов. Число погибших из-за пожаров в районе Манавгата уже выросло до трех человек, 58 человек пострадали, передает RT. 29 июля огонь добрался до курортного Мармариса. После этого там началась паника среди туристов.

Общество,Мармарис,
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