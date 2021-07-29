Россияне пожаловались на перекрытые дороги в Турции

Россияне не могут выбраться из турецкого города Мармарис, который охватило огнем. Об этом сообщила URA.RU одна из туристок.
«Город охватило огнем, свет погас. Турки садятся в машины и валят», — сказала туристка.
Она отметила, что город оцепили и уехать в аэропорт не позволяют полицейские. По словам туристки, посольство РФ об эвакуации не сообщает, помощи не оказывает. При этом некоторые отели сгорели дотла. Девушка заявила, что сейчас туристы собирают чемоданы и направляются в бухту в надежде уплыть на пароме. После этого связь с ней оборвалась.
Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар разгорелся в районе Манавгата в провинции Анталья, пишет «Национальная служба новостей». Открытый огонь стал причиной эвакуации нескольких городских кварталов. Число погибших из-за пожаров в районе Манавгата уже выросло до трех человек, 58 человек пострадали, передает RT. 29 июля огонь добрался до курортного Мармариса. После этого там началась паника среди туристов.