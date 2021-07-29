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Главный редактор «Проекта» Роман Баданин покинул Россию

Daily Storm
57 минут назад

Главный редактор издания «Проект» сообщил, что он и его заместитель Михаил Рубин* улетели в США и не собираются возвращаться в Россию. По словам журналиста, издание продолжит работу, большинство его сотрудников покинут РФ.

Главный редактор «Проекта» Баданин покинул Россию
Фото: Роман Баданин/FacebookРоман Баданин/Facebook

В интервью Reuters Баданин* заявил, что ближайшее время не планирует возвращаться, так как на территории РФ ему грозит уголовное преследование.

Баданин рассказал, что в день, когда «Проект» был признан нежелательной организацией, он с семьей находился на отдыхе за границей и решил не возвращаться в Россию. Пока он проживает в Нью-Йорке. По словам Баданина, в США сейчас находится и его заместитель Михаил Рубин.

15 июля Генпрокуратура признала работу интернет-издания «Проект» нежелательной на территории РФ. Главный редактор «Проекта» Роман Баданин и трое журналистов издания внесены в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В этот же реестр попала главный редактор портала «Открытые медиа» Юлия Ярош*. Это первый случай, когда СМИ в России признали нежелательной организацией, ранее в этот список вносили только иностранные НКО.

28 июня издание «Проект» анонсировало расследование о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева. Утром 29 июня правоохранители пришли с обысками к Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и корреспонденту Марии Жолобовой. По информации адвокатов, обыски связаны с уголовным делом о клевете из-за опубликованного четыре года назад на «Дожде» материала Баданина и Жолобовой о бизнесмене Илье Трабере. Роман Баданин находится в статусе подозреваемого по делу, Жолобова проходит как свидетель.

29 июня Союз журналистов России обратился в центральный аппарат МВД России за разъяснениями по поводу обысков у журналистов «Проекта». Об этом Daily Storm рассказал председатель союза Владимир Соловьев.

*«Проект» — организация признана нежелательной на территории РФ. Роман Баданин, Михаил Рубин, Юлия Ярош — внесены в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 

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