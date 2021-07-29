Приезжающим из-за рубежа россиянам дали 4 дня на сдачу COVID-тестов

Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи тестов на коронавирус до четырех дней. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.
«После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», - говорится в постановлении.
В соответствии с постановлением, приезжающие из-за рубежа непривитые и не болевшие COVID-19 россияне должны в течение трех дней со дня прибытия в страну пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и загрузить результаты теста на портал госуслуг в течение четырех дней со дня въезда.
Тем россиянам, которые в течение последних 12 месяцев сделали прививку от COVID-19 или переболели в течение последнего полугода сдавать ПЦР-тест не нужно, однако загружать на госуслуги информацию о перенесенном заболевании или вакцинации необходимо. На это также дается четыре дня с момента въезда в страну.