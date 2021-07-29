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Приезжающим из-за рубежа россиянам дали 4 дня на сдачу COVID-тестов

Вероника Полынина
26 минут назад

Приезжающим из-за рубежа россиянам продлили срок сдачи тестов на коронавирус до четырех дней. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Приезжающим из-за рубежа россиянам дали 4 дня на сдачу COVID-тестов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», - говорится в постановлении.

В соответствии с постановлением, приезжающие из-за рубежа непривитые и не болевшие COVID-19 россияне должны в течение трех дней со дня прибытия в страну пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и загрузить результаты теста на портал госуслуг в течение четырех дней со дня въезда.

Тем россиянам, которые в течение последних 12 месяцев сделали прививку от COVID-19 или переболели в течение последнего полугода сдавать ПЦР-тест не нужно, однако загружать на госуслуги информацию о перенесенном заболевании или вакцинации необходимо. На это также дается четыре дня с момента въезда в страну.

Общество,Россия,
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