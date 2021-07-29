Бастрыкин поручил проверить спектакль в театре

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку постановки в театре «Современник» на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

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Речь идет о постановке «Первый хлеб». Этот спектакль получил скандальную известность из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

«В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам», - говорится в сообщении СК.

В Следственном комитете пояснили, что вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК, поэтому в ведомстве будут оперативно реагировать на подобные обращения.

Ранее общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», увидев в нем оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. В организации назвали «Первый хлеб» «предельно неуважительным к защитникам Отечества», отметив, что получают многочисленные обращения по этому поводу.