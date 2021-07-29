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Бывший главный редактор «Проекта» Роман Баданин покинул Россию

Lenta.ruиещё 8
29 июля 2021

Бывший главный редактор издания «Проект» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин (включено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) покинули Россию. Об этом сообщает Reuters.

Бывший главред «Проекта» Баданин покинул Россию
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

По данным информагентства, журналист не планирует возвращаться в Россию, опасаясь возможного преследования.

15 июля сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». В ведомстве посчитали, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Главного редактора издания Романа Баданина Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

29 июня сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег. Полицейские также приехали к заместителю Баданина Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой

Общество,Роман Баданин,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,Россия,
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