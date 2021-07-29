Денис Проценко в эфире «Знания»: вакцинация – это залог прекращения пандемии

Мутировавший коронавирус вызывает тяжелое течение болезни у молодых пациентов. Об этом рассказал главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Запись эфира доступна на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «Вконтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Денис Проценко, который в июне был включен в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на думских выборах 2021 года, рассказал о том, как российским специалистам пришлось буквально «с колес» разрабатывать клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции в начале пандемии.

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По его словам, российские врачи полностью посвятили свободное время изучению опыта зарубежных коллег и реализации собственных идей.

«Мы с коллегами московских ковидных госпиталей проводили онлайн-встречи, обменивались опытом. Это была напряженная работа – как лечебная, так и научная, в силу того что мы имели очень ограниченные знания по коронавирусу», - поделился Денис Проценко.

Главврач поблагодарил за помощь волонтеров-медиков и ординаторов, которые присоединились к работе в красной зоне в прошлом году, а ныне полностью сформировали одно из реанимационных отделений больницы. Также он выразил признательность волонтерам, которые помогли организовать немедицинскую часть работы клиники – разгрузку, оформление, учет, прием помощи от граждан и организаций.

Денис Проценко рассказал об отличиях третьей волны пандемии. По его словам, изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов.

«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», - поделился специалист.

Он призвал соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации - соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться. Проценко напомнил, что вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания и является залогом прекращения мутаций вируса и окончания пандемии.

Денис Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.