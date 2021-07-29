В Петербурге засняли шкваловый ворот

В небе над Санкт-Петербургом заметили редкое природное явление – шкваловый ворот. Видеозапись с огромным изгибающимся грозовым облаком опубликована в телеграм-канале «Комсомольской правды - Петербург».

Облако напоминает смерч, лежащий на боку. Шкваловый ворот считается предвестником грозы. Это явление природы часто сопровождается перепадами давления, а также ливнями с грозами.

По словам метеорологов, шкваловый ворот или грозовой вал образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур в передней части грозового облака при его возрастающем движении. Нижняя часть вала часто выглядит как порванная, низкая нагнетающая облачность.

Временами грозовой вал может располагаться настолько низко, что создается впечатление, будто он касается земли.