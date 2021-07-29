В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Петербурге засняли шкваловый ворот

Вероника Полынина
42 минуты назад

В небе над Санкт-Петербургом заметили редкое природное явление – шкваловый ворот. Видеозапись с огромным изгибающимся грозовым облаком опубликована в телеграм-канале «Комсомольской правды - Петербург».

Облако напоминает смерч, лежащий на боку. Шкваловый ворот считается предвестником грозы. Это явление природы часто сопровождается перепадами давления, а также ливнями с грозами.

По словам метеорологов, шкваловый ворот или грозовой вал образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур в передней части грозового облака при его возрастающем движении. Нижняя часть вала часто выглядит как порванная, низкая нагнетающая облачность.

Временами грозовой вал может располагаться настолько низко, что создается впечатление, будто он касается земли.

Прохождение подобной облачности связано с усилением ветра у земли до 10-15 м/с, иногда выше 20 м/с.

Общество,Видео,Комсомольская правда,Санкт-Петербург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители