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В «Турпомощи» раскрыли порядок эвакуации россиян из Турции

Вероника Полынина
24 минуты назад

В ассоциации «Турпомощь» рассказали о порядке эвакуации россиян из Турции.

В «Турпомощи» раскрыли порядок эвакуации россиян из Турции
Фото: TwitterTwitter

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что в случае объявления эвакуации туристы, которые покупали путевки у туроператоров, будут эвакуированы централизовано.

«Тем, кто покупал авиабилеты и бронировал жилье самостоятельно, нужно будет реагировать на ситуацию самим», - сказал Осауленко в комментарии РБК.

Туристов в Турции начали эвакуировать на лодках

Он также сообщил, что туристы, которые уже купили путевки, но еще не выехали в Турцию, смогут вернуть полную стоимость тура в случае отказа только при условии, что страна де-юре признает форс-мажорные обстоятельства, угрожающие безопасности туристов.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал бушующие в стране лесные пожары национальной катастрофой.

Пожары продолжаются в семи регионах Турции, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис (Мугла) и Дидим (провинция Айдын), где расположены курорты.

В результате разгула стихии в провинции Анталья погибли 3 человека, еще 183 пострадали.

В поселке Гюверджинлик в Бодруме из пятизвездочного отеля «Титаник» эвакуировали около 100 россиян. По данным генконсульства России в Анталье, пострадавших в результате лесных пожаров россиян на данный момент нет.

Общество,Александр Осауленко,Ибрагим Калын,Турция,
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