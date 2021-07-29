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В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов

Газета.Ruиещё 6
48 минут назад

Агрегаторы такси на территории Подмосковья отключили от заказов 30 водителей, у которых не было прививки от COVID-19 и QR-кода. Об этом сообщается на сайте пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Подмосковье таксистов без QR-кода начали отстранять от заказов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 15 июля агрегаторы такси, работающие на территории Московской области, обязаны передавать заказы только тем водителям, которые имеют QR-код.

«Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

Минтранс совместно с управлением Роспотребнадзора по региону проводят проверки соблюдения противоэпидемиологических мер таксомоторными компаниями и водителями. Проверки QR-кодов водителей проводятся на дорогах, также проверяют сами таксомоторные компании, у которых зафиксирован низкий уровень вакцинации сотрудников.

До 15 июля водителям такси нужно было сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса, до 15 августа – вторым компонентом.

При отсутствии прививки водители такси не могут получать заказы от агрегаторов, а деятельность ИП и юрлиц может быть приостановлена. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей, объяснили в пресс-службе министерства.

«На данный момент на территории Подмосковья осуществляют свою деятельность по перевозке пассажиров 88 тысяч такси», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остается сложной, однако наблюдается незначительное снижение числа заражений, до 5%.

Общество,Светлана Стригункова,Минтранс РФ,Роспотребнадзор,Московская Область,
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