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Семью прогнавшей детей-инвалидов с детской площадки затравили

Вероника Полынина
25 минут назад

Семью жительницы Санкт-Петербурга Натальи Липской затравили после видео, на котором она пыталась выгнать детей с особенностями развития с детской площадки. На травлю пожаловался ее муж Александр.

Семью прогнавшей детей-инвалидов с детской площадки затравили
Фото: кадр видеокадр видео

«Наши лица показали по федеральным каналам, в открытый доступ выложили наш адрес, телефоны, взломали странички в соцсетях. Нам угрожают сжечь машины, пишут самой Наталье, пишут мне, пишут нашей дочери – да даже маленькой внучке! Это невероятно тяжело», - рассказал Липский «Комсомольской правде».

Он напомнил, что его жена публично попросила прощения в эфире одного из местных телеканалов.

Сама Наталья Липская не считает, что оскорбила детей с особенностями развития. По ее словам, детей было много, они вели себя шумно, а она пыталась защитить свою внучку, которая гуляла на той же площадке.

Напомним, скандальная ситуация разгорелась на детской площадке во дворе жилого дома по улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге. Наталье Липской, гулявшей с внучкой, не понравилось, что на той же площадке играли дети-инвалиды - воспитанники детского центра, который арендует помещение в этом же жилом комплексе. Петербурженка попыталась прогнать детей с площадки и даже несколько раз ударила по руке одну из сотрудниц центра. По факту случившегося представители детской организации написали заявление в полицию.

Общество,Наталья Липская,Комсомольская правда,Санкт-Петербург,
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