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У пожилых выявили больше антител после COVID

Вероника Полынина
18 минут назад

Пожилые люди дают лучший иммунный ответ на перенесенный коронавирус, чем молодые пациенты. К такому выводу пришли специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы «Хеликс» в исследовании, которое приводит РБК.

У пожилых выявили больше антител после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В исследовании приняли участие 1500 пациентов от 18 до 69 лет, которые переболели коронавирусом в разных формах – от бессимптомной до тяжелой. За участниками наблюдали в течение полугода после болезни.

Ученые исследовали сроки появления специфических антител типа IgG к спайковому белку возбудителя коронавируса и изменение их концентрации с течением времени.

Выяснилось, что в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител в два раза больше, чем у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания. При этом количество антител IgG зависит от тяжести течения болезни. У тяжелых пациентов старше 50 лет антител оказалось в два раза больше, чем у молодых людей, переболевших в легкой форме.

Больше количество антител у пожилых людей ученые связали с тем, что их иммунная система в жизни встречалась с большим количеством антигенов и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста.

Авторы исследования также установили, что антитела IgG по-разному ведут себя у мужчин и у женщин. У мужчин антитела достигают пиковой концентрации на 45-й день после заражения, остаются на пике в течение двух месяцев, а затем постепенно снижаются. У женщин же количество антител постепенно растет вплоть до полугода после заболевания.

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