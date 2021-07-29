У пожилых выявили больше антител после COVID

Пожилые люди дают лучший иммунный ответ на перенесенный коронавирус, чем молодые пациенты. К такому выводу пришли специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы «Хеликс» в исследовании, которое приводит РБК.

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В исследовании приняли участие 1500 пациентов от 18 до 69 лет, которые переболели коронавирусом в разных формах – от бессимптомной до тяжелой. За участниками наблюдали в течение полугода после болезни.

Ученые исследовали сроки появления специфических антител типа IgG к спайковому белку возбудителя коронавируса и изменение их концентрации с течением времени.

Выяснилось, что в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител в два раза больше, чем у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания. При этом количество антител IgG зависит от тяжести течения болезни. У тяжелых пациентов старше 50 лет антител оказалось в два раза больше, чем у молодых людей, переболевших в легкой форме.

Больше количество антител у пожилых людей ученые связали с тем, что их иммунная система в жизни встречалась с большим количеством антигенов и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста.