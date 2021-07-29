Россияне начали аннулировать путевки в Турцию, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
По словам Ломидзе, речи о массовой отмене броней пока не идет. От поездок отказываются туристы, которые в ближайшие дни планировали отправиться на отдых в район Сиде. Она отметила, что отказ от путевок связан с нежеланием отдыхающих испытывать дискомфорт из-за лесных пожаров.
При этом опрошенные издания туроператоры заявили, что пока не сталкивались с отменой туров в Турцию.
«У нас запросов на отмену туров нет. По нашим данным, ситуации в Турции уже стабилизировалась и руководство страны все держит под контролем», - заявили в TUI Россия.
В компании «Бон Тур» сообщили, что их клиентов больше пугают не пожары, а возможное закрытие границ из-за коронавируса, поэтому люди приобретают путевки с минимальной глубиной бронирования.
В компании «Звезды путешествий» рассказали, что только за утро получили четыре новых запроса на отдых в Турции. Люди продолжают активно интересоваться этим направлением, выбирая другие регионы, которые не затронули пожары.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в свою очередь, предупредила, что рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от российских властей не поступало, поэтому аннулировать тур можно только со штрафом.
«Аннуляций уже забронированных туров нет, хотя есть единичные вопросы про ситуацию от мнительных туристов. Но поскольку рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от властей не поступало, аннуляции возможны только со штрафами, и чем ближе дата выезда, тем выше штраф», - приводит слова Тюриной «Интерфакс».