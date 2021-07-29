Россияне начали аннулировать путевки в Турцию

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По словам Ломидзе, речи о массовой отмене броней пока не идет. От поездок отказываются туристы, которые в ближайшие дни планировали отправиться на отдых в район Сиде. Она отметила, что отказ от путевок связан с нежеланием отдыхающих испытывать дискомфорт из-за лесных пожаров.

При этом опрошенные издания туроператоры заявили, что пока не сталкивались с отменой туров в Турцию.

«У нас запросов на отмену туров нет. По нашим данным, ситуации в Турции уже стабилизировалась и руководство страны все держит под контролем», - заявили в TUI Россия.

В компании «Бон Тур» сообщили, что их клиентов больше пугают не пожары, а возможное закрытие границ из-за коронавируса, поэтому люди приобретают путевки с минимальной глубиной бронирования.

В компании «Звезды путешествий» рассказали, что только за утро получили четыре новых запроса на отдых в Турции. Люди продолжают активно интересоваться этим направлением, выбирая другие регионы, которые не затронули пожары.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в свою очередь, предупредила, что рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от российских властей не поступало, поэтому аннулировать тур можно только со штрафом.