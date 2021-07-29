В Керчи туристы вынудили инвалида уйти из ресторана

Антон Беляев рассказал агентству Ura.ru, что отдыхал в Крыму со своей знакомой.

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Они пошли в заведение, где было много гостей, на вход образовалась очередь. Хостес, увидев, что Беляев хромает, пообещала пропустить его первым, когда освободится столик.

«Однако остальные гости ресторана, которые, как и мы, ждали в очереди, начали возмущаться», — рассказал мужчина.