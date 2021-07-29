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В Керчи туристы вынудили инвалида с ДЦП уйти из ресторана

Говорит Москва
22 минуты назад

Антон Беляев рассказал агентству Ura.ru, что отдыхал в Крыму со своей знакомой.

В Керчи туристы вынудили инвалида уйти из ресторана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они пошли в заведение, где было много гостей, на вход образовалась очередь. Хостес, увидев, что Беляев хромает, пообещала пропустить его первым, когда освободится столик.

«Однако остальные гости ресторана, которые, как и мы, ждали в очереди, начали возмущаться», — рассказал мужчина.

Посетители начали грубить Беляеву и его спутнице, поэтому пара была вынуждена покинуть заведение, «чтобы не смущать своим присутствием негодующих гостей». Хостес извинилась перед молодым человеком.

Общество,Антон Беляев,Республика Крым,Керчь,
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