В Керчи туристы вынудили инвалида уйти из ресторана

Антон Беляев рассказал агентству Ura.ru, что отдыхал в Крыму со своей знакомой.
Они пошли в заведение, где было много гостей, на вход образовалась очередь. Хостес, увидев, что Беляев хромает, пообещала пропустить его первым, когда освободится столик.
«Однако остальные гости ресторана, которые, как и мы, ждали в очереди, начали возмущаться», — рассказал мужчина.
Посетители начали грубить Беляеву и его спутнице, поэтому пара была вынуждена покинуть заведение, «чтобы не смущать своим присутствием негодующих гостей». Хостес извинилась перед молодым человеком.