Бывший мэр Иркутска и депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов снял видеопародию на песню Uno группы Little Big. Так российский политик отреагировал на критику лидера музыкального коллектива Ильи Прусикина, которому не понравилось состояние воды в Байкале.
Ранее фронтмен Little Big записал ролик на берегу озера, он обратил внимание на пленку от пыльцы с деревьев и растений. В ответ на высказывание Прусикина народный избранник опубликовал ролик, в котором он предстал в образе певца.
«Не пудри нос, надень трусы, в Байкал не ***, носи усы!» – спел Кондрашов.
В конце клипа экс-глава Иркутска принес свои извинения перед теми, кого он мог обидеть этим видео.
«На самом деле у вас самая сладкая и чистая вода в мире. Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал. Я всё уже собрал, всем удачи», — заявил депутат.