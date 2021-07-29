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Инфекционист предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 у детей

Мария Иванова
23 минуты назад

Замглавы НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Александр Горелов рассказал, что у трети детей после COVID-19 могут развиться поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Горелова, в группе риска находятся дети с избыточной массой тела.

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30 процентах случаев у них могут развиться постковидные осложнения», - подчеркнул он.

Инфекционист добавил, что чаще всего коронавирусом болеют подростки 14-17 лет, так как они более мобильны и социально активны.

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург ранее рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводят на базе детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы.

В исследовании принимают участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у группы не было. Температура до 37 градусов поднялась лишь у двоих. Гинцбург подчеркнул, что это нормальная реакция.

Ученый предупреждал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.

Заслуженный врач России, специалист по инфекциям Михаил Каган подчеркивал, что вакцинация подростков не только защитит их здоровье, но и позволит избежать очередной удаленки в школах.

Главный детский специалист Минздрава по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова отмечала, что спрогнозировать осложнения после COVID-19 невозможно: они возникают по принципу, «где тонко, там и рвется» - там, где организм ослаблен.

Общество,Михаил Каган,Александр Горелов,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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