Президентский фонд культурных инициатив продлил прием заявок на конкурс

В связи с большим количеством запросов прием заявок на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий продлен до 6 августа. Об этом сообщил Президентский фонд культурных инициатив.

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В Фонде отметили, что прием заявок должен был быть завершен в 23.30 мск 30 июля, однако в последние дни было очень много обращений с просьбой продлить срок заявочной кампании.

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«В летний период времени, когда люди в отпусках, сложно в короткие сроки собрать письма поддержки от партнеров. На сегодняшний день на сайте Фонда зарегистрированы и открыты свыше 28 тысяч личных кабинетов. Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу», - подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Также по просьбам участников фонд принял решение дать возможность творческим командам подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. Прежний срок был ограничен 1 июля.

Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Наиболее популярными среди участников стали направления «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры».

Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив проводится впервые, общий фонд составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов. Претендовать на поддержку могут как негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), так и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.