Туроператоры прогнозируют провал курортного сезона в Сочи и Анапе

Туроператоры опасаются срыва сезона на курортах Краснодарского края в августе из-за введения коронавирусных ограничений и массовой отмены бронирования. Об этом сообщила на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».

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Позднее глава региона сообщил, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Власти Краснодарского края предупредили, что если турист по прибытии на курорт не сделает прививку, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

По информации трех крупных российских туроператоров, которую приводит АТОР, в июне текущего года показатели бронирований по Краснодарскому краю стали рекордными, превысив допандемийный уровень на 85%.

Эксперты отмечают, что причинами такого роста стали закрытие зарубежных направлений, отсутствие в регионе коронавирусных ограничений и программа Ростуризма с кешбэком за туры по стране.

При этом уже в июле ситуация изменилась. После введения требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста для заселения в отели, а также приостановки программы кешбека на время высокого сезона, количество бронирований туров у ведущих игроков рынка выросло в среднем только на 15-20%. Ситуация с бронированием на август оказалась еще хуже.

«Характерно, что если на август в 2020 году у нас пришлось 43% всех броней летнего сезона, в 2021 году – только 19,8%», – пояснил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его расчетам, падение объема бронирований на август составит 34%, так как новые заявки от вакцинировавшихся туристов тут же «съедаются» постоянным потоком аннуляций от тех, кто не желает ехать на Кубань.