Перечислены страны, куда пускают привитых "Спутником V" россиян

Евросоюз пока не одобрил использование вакцины «Спутник V» и не добавил ее в свои «вакцинные паспорта». Однако Венгрия и еще около 15 стран из разных регионов мира уже принимают привитых отечественными вакцинами россиян, сообщает РБК. С 27 июля без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию могут приезжать россияне, привитые «Спутником V» и другими российскими вакцинами - «ЭпиВакКороной», «КовиВаком».

В Болгарии из-за ошибки при организации вакцинации умерли тысячи людей

Допущенные в Болгарии ошибки в ходе организации прививочной кампании от коронавирусной инфекции привели к гибели примерно 10 тысяч человек.Об этом заявил руководитель минздрава страны Стойчо Кацаров, фрагмент его выступления опубликовал телеканал Nova. По словам министра, граждане в возрасте старше 60 лет и люди с тяжелыми болезнями не попали в первую очередь на прививку.

Ученые доказали снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода

Ученые доказали, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech спустя полгода снижается с 96 до 84 процентов. Об этом сообщает издание Stat со ссылкой на препринт научной работы, опубликованный на сайте medRxiv. Согласно данным исследования, максимальная эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», наблюдается спустя два месяца после вакцинации.

В ООН назвали страну-суперраспространитель COVID-19

Мьянма может стать страной-суперраспространителем COVID-19 и разжечь вспышки заболевания по всему региону. Об этом заявил специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс газете Guardian. По его словам, на фоне глубокого политического и экономического кризиса, с которыми столкнулась страна после военного переворота в феврале этого года, в Мьянме происходит самая серьезная на данный момент вспышка коронавируса.

Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за вакцинацию