Названы открытые для привитых «Спутником V» страны

Евросоюз пока не одобрил использование вакцины «Спутник V» и не добавил ее в свои «вакцинные паспорта». Однако Венгрия и еще около 15 стран из разных регионов мира уже принимают привитых отечественными вакцинами россиян, сообщает РБК.

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С 27 июля без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию могут приезжать россияне, привитые «Спутником V» и другими российскими вакцинами - «ЭпиВакКороной», «КовиВаком».

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Также вакцинированных «Спутником» принимают Турция, Кипр, Молдавия, Черногория, Эстония, Грузия, Таджикистан (придется сдать ПЦР, если вторая доза прививки получена меньше месяца назад), Азербайджан (для детей от года до 18 лет нужна не прививка, а отрицательный ПЦР-тест), Венесуэла, Армения, Румыния, Киргизия, Египет, Монголия, Мадейра (автономный регион Португалии).

Отрицательный ПЦР-тест привитым россиянам понадобится в Хорватии, Иордании, Болгарии и Греции (для туристов от 12 лет и старше), Бахрейне, Тунисе, Марокко и на Маврикии.

На пограничном контроле россиянам необходимо предъявлять сертификат о вакцинации, дополнительные требования к нему у разных стран варьируются и могут меняться. В Турции, к примеру, потребуется документ на английском языке, а в Молдавии можно предоставить русскоязычный сертификат.

Большинство стран, в том числе Турция, Кипр и Египет, принимают туристов через 14 дней после получения второго компонента вакцины, но Черногория - уже через семь дней.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечали, что без каких-либо ограничений и медицинских документов россиян (и граждан многих других стран) принимают только Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика.

Вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи, зарегистрировали первой в РФ. В авторитетном медицинском журнале The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента (против тяжелого течения заболевания - сто процентов).

В июле научный журнал Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V». По предварительным данным, после вакцинации этим препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза.