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Во что наряжали в гостях Сталина, Ельцина, Путина и других политиков

Газета.Ru
34 минуты назад

Главным итогом визита президента Франции Эммануэля Макрона на острова Французской Полинезии стали вирусные фото и видео, где французский лидер знакомится с местными жителями.

Мировые политики в необычных национальных нарядах.
1/11 Мировые политики в необычных национальных нарядах.
Фото: AP/ТАСС/РИА «Новости»
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Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в национальных костюмах, подаренных им делегатами - участниками совещания передовых колхозников Туркмении и Таджикистана, 1935 год
2/11 Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в национальных костюмах, подаренных им делегатами - участниками совещания передовых колхозников Туркмении и Таджикистана, 1935 год
Фото: РИА Новости
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин в ботаническом саду во время визита в Индию, 1955 год
3/11 Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин в ботаническом саду во время визита в Индию, 1955 год
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи с трудящимися, 1970 год
4/11 Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время встречи с трудящимися, 1970 год
Фото: ТАСС
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Президент России Борис Ельцин принимает участие в национальном якутском празднике Ысылх, 1993 год
5/11 Президент России Борис Ельцин принимает участие в национальном якутском празднике Ысылх, 1993 год
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин участвует в национальном празднике “Сабантуй” во время визита в Казань, 2000 год
6/11 Президент России Владимир Путин участвует в национальном празднике “Сабантуй” во время визита в Казань, 2000 год
Фото: РИА Новости
Президент России Дмитрий Медведев во время официального фотографирования лидеров АТЭС в главном штабе сухопутных войск Перу в Лиме, 2008 год
7/11 Президент России Дмитрий Медведев во время официального фотографирования лидеров АТЭС в главном штабе сухопутных войск Перу в Лиме, 2008 год
Фото: РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш во время официального фотографирования с лидерами других стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в национальных чилийских накидках в резиденции чилийского президента - дворце Ла Монеда, 2004 год
8/11 Президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш во время официального фотографирования с лидерами других стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в национальных чилийских накидках в резиденции чилийского президента - дворце Ла Монеда, 2004 год
Фото: Itsuo Inouye/AP
Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Туркменистан, 2014 год
9/11 Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Туркменистан, 2014 год
Фото: AP
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей во время официального визита в Индию, 2018 год
10/11 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей во время официального визита в Индию, 2018 год
Фото: Ajit Solanki/AP
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на острова Французской Полинезии, июль 2021 года
11/11 Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на острова Французской Полинезии, июль 2021 года
Фото: Esther Cuneo/AP

Макрону подарили такое количество ожерелий из цветов и ракушек, что президент стал выглядеть комично. Однако сохранять невозмутимое лицо в таких ситуациях — часть дипломатического этикета, ведь политики, путешествующие по всему миру, нередко вынуждены примерять на себя национальные костюмы тех стран и народов, которых они посещают.

Общество,Фото,Эммануэль Макрон,Французская Полинезия,Франция,
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