Во что наряжали в гостях Сталина, Ельцина, Путина и других политиков

Главным итогом визита президента Франции Эммануэля Макрона на острова Французской Полинезии стали вирусные фото и видео, где французский лидер знакомится с местными жителями.
Макрону подарили такое количество ожерелий из цветов и ракушек, что президент стал выглядеть комично. Однако сохранять невозмутимое лицо в таких ситуациях — часть дипломатического этикета, ведь политики, путешествующие по всему миру, нередко вынуждены примерять на себя национальные костюмы тех стран и народов, которых они посещают.