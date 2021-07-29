Во что наряжали в гостях Сталина, Ельцина, Путина и других политиков

Президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш во время официального фотографирования с лидерами других стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в национальных чилийских накидках в резиденции чилийского президента - дворце Ла Монеда, 2004 год

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин в ботаническом саду во время визита в Индию, 1955 год

Макрону подарили такое количество ожерелий из цветов и ракушек, что президент стал выглядеть комично. Однако сохранять невозмутимое лицо в таких ситуациях — часть дипломатического этикета, ведь политики, путешествующие по всему миру, нередко вынуждены примерять на себя национальные костюмы тех стран и народов, которых они посещают.