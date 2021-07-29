«Лег спать и не проснулся»: умер последний член ГКЧП

Олег Бакланов скончался на 90-м году жизни — он был последним членом ГКЧП. В 1980-х Бакланов курировал на посту министра общего машиностроения СССР космическую программу «Энергия — Буран» и создание орбитальных станций «Мир» и «Салют-7». В разговоре с «Газетой.Ru» супруга сына политика рассказала, как он умер, и где его должны похоронить.

Фото: ТАСС ТАСС

Экс-министр общего машиностроения и последний член ГКЧП Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Видео дня

"Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!" - написал Рогозин. Невестка Олега Бакланова Светлана рассказала "Газете.Ru", что государственный деятель умер во сне. "Лег спать и не проснулся", - пояснила она.

Предположительно, его похоронят на Митинском кладбище в Москве - 31 июля или 1 августа. Точное время и место похорон будет известно позднее.

Бакланов с весны 1983 года по конец зимы 1988 года занимал пост министра общего машиностроения Советского Союза. Будучи главой ракетно-космической отрасли, он курировал создание космического комплекса "Энергия - Буран", ракеты-носителя "Зенит" и орбитальных станций "Салют-7" и "Мир".

Советский консерватор, ярый путчист

Бакланов известен как последний доживший до наших дней член ГКЧП - Государственного комитета по чрезвычайному положению. Орган был создан в августе 1991 года рядом членов высшего советского руководства, выразивших несогласие с политикой последнего президента СССР Михаила Горбачева. Кроме того, "путчистов", как называли членов ГКЧП сторонники президента РСФСР Бориса Ельцина, возмущал проект нового союзного договора, по сути означавшего распад Союза. Бакланов был одним из наиболее решительных участников августовского путча, передает ТАСС.

На ночном совещании у главы КГБ Владимира Крючкова он обвинил руководство минобороны СССР в трусости, а самого начальника спецслужбы – в нарушении договоренности об отключении коммуникаций в здании Верховного совета РСФСР. Кроме того, он требовал арестовать президента РСФСР Бориса Ельцина.

Незадолго до этого Бакланов вместе с секретарем ЦК КПСС Олегом Шениным, главнокомандующим Сухопутных войск Валентином Варенниковым и начальником аппарата президента СССР Юрием Плехановым летал в Форос, в резиденцию Горбачева. Там делегация ГКЧП уговаривала его ввести в стране чрезвычайное положение, но Горбачев отказался. По ряду причин члены ГКЧП не решились действовать жестко – через несколько дней глава комитета, и.о. советского президента Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и отмене всех его решений.

Бакланов перед этим был арестован советской прокуратурой. До января 1993 года, пока шло следствие по делу ГКЧП, Бакланов находился в заключении в СИЗО "Матросская тишина". Генпрокуратура обвинила его в измене Родине с целью захвата власти – статья 64 УК РСФСР. В 1993 году Бакланов и еще пятеро путчистов были освобождены под подписку о невыезде. Спустя год его амнистировала Госдума РФ. Дело ГКЧП было закрыто.

Советская карьера

Олег Бакланов родился в Харькове 17 марта 1932 года. Там же он учился в ремесленном училище связи, в 1958 году окончил радиотехнический факультет МИРЭА (тогда – Всесоюзный заочный энергетический институт подготовки и усовершенствования инженеров). Высшее образование он получил "не отрываясь от производства" - с 1950 года работал на Харьковском приборостроительном заводе (ХПЗ) монтажником и регулировщиком аппаратуры. В 1953 году Бакланов вступил в компартию, откуда был исключен по итогам августовского путча в 1991 году. В 1969 году Бакланов получил степень кандидата технических наук. В 1963 году он был назначен главным инженером ХПЗ, эту должность он занимал до 1972 года. Тогда предприятие производило бортовую аппаратуру для баллистических ракет и космических аппаратов. После этого Бакланов был назначен директором завода.

С 1976 года началась министерская карьера Олега Бакланова – он был сначала замом, а после – первым замминистра общего машиностроения СССР.

Ведомство объединяло под своей эгидой предприятия и НИИ космической отрасли и военного ракетостроения. В конце 1980-х Бакланов был избран в Верховный Совет СССР, а в 1986 году достиг вершин советской карьеры – вошел в Центральный комитет КПСС. Прервана карьера была одновременно с распадом Советского Союза. За время своего роста от монтажника до члена ЦК Бакланов был награжден званиями Героя социалистического труда, орденами Ленина и Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного знамени. В 1982 году получил от государства Ленинскую премию.

В "новой России" Бакланов вошел в национал-консервативную партию "Российский общенародный союз".