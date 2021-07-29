Врач рассказала о ревакцинации при выявленной аллергии

Врач Юлия Ткаченко назвала подходящие для повторной вакцинации категории россиян. Об этом руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor рассказала агентству «Прайм».

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По ее словам, ревакцинироваться нужно всем, кто уже сделал прививку. При этом эксперт напомнила, что не стоит проходить ревакцинацию гражданам, у которых выявили тяжелую форму аллергии на компоненты вакцины или аллергическую реакцию на сделанную прививку. Также не рекомендуется ревакцинироваться россиянам младше 18 лет и женщинам в период кормления грудью.

Помимо этого, Ткаченко отметила, что для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация антител в крови. Стимулировать организм к повторной выработке антител может бустерная прививка, резюмировала она.