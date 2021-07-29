"Путешественник во времени" рассказал о будущем

Человек, называющий себя "путешественником во времени из 5000 года", предупредил, что целые города якобы окажутся под водой из-за изменения климата, и у него есть снимки, доказывающее это. Об этом сообщает The Mirror.

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Мужчина, известный только как Эдвард, заявил Apex TV, что он участвовал в сверхсекретном эксперименте по путешествию во времени в 2004 году. По его словам, он был отправлен на 3000 лет в будущее.

"Путешественник во времени" утверждает, что по прибытии в будущее он увидел Лос-Анджелес, который был затоплен. Эдвард рассказал, что работал в Лос-Анджелесе в лаборатории, когда ему якобы дали задание отправиться в будущее и сделать фотографии.

"Я стоял на огромной деревянной платформе. Там были также дома и здания, построенные из дерева. И после этого я понял, что это тот же самый город - Лос-Анджелес, но только он находится под водой", - заявил мужчина.