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"Путешественник во времени" рассказал о затопленных городах будущего

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад

Человек, называющий себя "путешественником во времени из 5000 года", предупредил, что целые города якобы окажутся под водой из-за изменения климата, и у него есть снимки, доказывающее это. Об этом сообщает The Mirror.

"Путешественник во времени" рассказал о будущем
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мужчина, известный только как Эдвард, заявил Apex TV, что он участвовал в сверхсекретном эксперименте по путешествию во времени в 2004 году. По его словам, он был отправлен на 3000 лет в будущее.

"Путешественник во времени" утверждает, что по прибытии в будущее он увидел Лос-Анджелес, который был затоплен. Эдвард рассказал, что работал в Лос-Анджелесе в лаборатории, когда ему якобы дали задание отправиться в будущее и сделать фотографии.

"Я стоял на огромной деревянной платформе. Там были также дома и здания, построенные из дерева. И после этого я понял, что это тот же самый город - Лос-Анджелес, но только он находится под водой", - заявил мужчина.

Он добавил, что пообщался с людьми, которые живут в этом месте. По словам Эдварда, они сказали ему, что наводнение произошло из-за глобального потепления.

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