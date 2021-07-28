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Земфира выпустила мини-альбом «Ах»

Газета.Ru
36 минут назад

Певица Земфира выпустила мини-альбом «Ах» без предварительного анонса.

Земфира выпустила мини-альбом «Ах»
Фото:  Марина Захарова / Коммерсант Марина Захарова / Коммерсант

Запись состоит из четырех песен — «Ах», «Почта», «Мелодрама» и композиции «Гудбай», уже известной поклонникам певицы.

Релиз доступен на платформах.

В апреле текущего года Земфира выпустила саундтрек к фильму режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который стал вторым масштабным релизом певицы за последнее время: в феврале у нее вышел первый за восемь лет альбом «Бордерлайн».

Кроме того, в феврале в сети появился клип на песню Земфиры «Остин». Видеоряд и сама песня посвящена герою популярной мобильной игры Homescapes. Авторы работы, которая вызвала неоднозначную реакцию слушателей, рассказали о создании клипа и смысле сингла.

В свою очередь, Земфира пояснила, почему посвятила новый клип компьютерной игре.

Общество,Рената Литвинова,
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