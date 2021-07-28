В Минтруде сообщили о снижении числа безработных

Число зарегистрированных безработными в России не превышает 1,11 миллиона, что на 60 процентов ниже, чем в начале года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. Об этом сообщает в среду РИА «Новости».

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В сообщении говорится, что с начала года уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), снизился более чем на один процентный пункт. По данным Росстата, в июне показатель безработицы составил 4,8 процента, а в январе — 5,8 процента.

«Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 миллиона человек», — рассказали в Минтруде.