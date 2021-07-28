Российские туристы в Сиде продолжают отдыхать и расслабляться несмотря на лесные пожары.

Находящаяся в пригороде Сиде россиянка рассказала, что постояльцы отеля не обращают внимания на бушующие в нескольких километрах пожары и чувствуют себя в безопасности.

«Купаются, расслабляются, катаются на горках, пьют - турист российский спокоен, он чувствует себя в безопасности, потому что за все уплачено», - рассказала туристка на видео, которое опубликовал телеграм-канал Life Shot.

По словам девушки, утром она купалась в море и увидела облако дыма, которое поначалу приняла за грозовое. Вернувшись в отель, она увидела, что отдыхающие столпились на балконе и наблюдают за пожарами. Девушка отметила, что из их отеля было видно языки пламени. На небе было очень много дыма, но запаха гари не чувствовалось.

Персонал отеля попросил гостей не толпиться на балконе и заверил, что никакой опасности для туристов нет.