Российские компании публикуют вакансии, в требованиях к которым значится обязательное наличие сертификата о прививке от коронавируса. Об этом сообщается на портале рекрутинговой компании Head Hunter.

«Для обеспечения своей безопасности и здоровья окружающих приветствуется готовность сделать прививку от COVID-19 при отсутствии вакцинации», — так пишет в своей вакансии компания Adidas.

Ранее Министерство труда РФ разрешило отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Если сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний для прививки, своевременно не предоставит документ о прохождении вакцинации от коронавируса, он может временно лишиться работы, пишет «Национальная служба новостей».