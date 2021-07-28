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Компании в РФ требуют от новых работников прививку от COVID

Ura.Ru
34 минуты назад

Российские компании публикуют вакансии, в требованиях к которым значится обязательное наличие сертификата о прививке от коронавируса. Об этом сообщается на портале рекрутинговой компании Head Hunter.

«Для обеспечения своей безопасности и здоровья окружающих приветствуется готовность сделать прививку от COVID-19 при отсутствии вакцинации», — так пишет в своей вакансии компания Adidas.

Прохождение процедуры требуется для должности продавца-консультанта.

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Ранее Министерство труда РФ разрешило отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Если сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний для прививки, своевременно не предоставит документ о прохождении вакцинации от коронавируса, он может временно лишиться работы, пишет «Национальная служба новостей».

Общество,Видео,Россия,
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