Песков: у Кремля нет данных о планах допуска в РФ зарубежных вакцин от COVID-19

Кремль не располагает какой-либо информацией о возможности допуска в Россию зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом представителям СМИ сегодня, 28 июля ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня сведений на этот счет никаких нет. Лучше направить этот вопрос в правительственный штаб", - сказал представитель Кремля.

Как стало известно из государственного реестра лекарственных средств в понедельник, российский Минздрав дал разрешение на проведение клинических исследований комбинации отечественной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Цель исследования состоит в "изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов" для профилактики COVID-19 у взрослого населения.