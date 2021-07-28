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Песков: у Кремля нет данных о планах допуска в РФ зарубежных вакцин от COVID-19

Анна Безрукова
44 минуты назад

Кремль не располагает какой-либо информацией о возможности допуска в Россию зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом представителям СМИ сегодня, 28 июля ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: у Кремля нет данных о планах допуска в РФ зарубежных вакцин от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня сведений на этот счет никаких нет. Лучше направить этот вопрос в правительственный штаб", - сказал представитель Кремля.

Как стало известно из государственного реестра лекарственных средств в понедельник, российский Минздрав дал разрешение на проведение клинических исследований комбинации отечественной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Цель исследования состоит в "изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов" для профилактики COVID-19 у взрослого населения.

В мае этого года Минздравом было отклонено исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V". В ведомстве свое решение объяснили отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, требуемых для оценки его этических и клинических параметров, а также для характеристики эффективности и безопасности изучаемых препаратов.

Общество,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
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