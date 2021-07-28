В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россиянам разрешили заключать браки на дому

Алиса Селезнёва
1 минуту назад

Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах в случае особых обстоятельств. Об этом говорится в указе ведомства, размещенном на портале правовой информации.

Россиянам разрешили заключать браки на дому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в тексте документа.

При этом в приказе подчеркивается, что максимальное время на совершение процедуры по регистрации брака составляет 150 минут с учетом времени, проведенного сотрудником ЗАГСа в пути.

Также в регистрации брака вне дворца бракосочетания может быть отказано. Жених и невеста должны быть уведомлены об этом заранее.

В соответствии с Семейным кодексом особыми обстоятельствами могут быть признаны беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни жениха или невесты.

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил внесения данных в паспорта граждан РФ. Теперь россияне могут не ставить в паспорт штампы о заключении и расторжении брака и наличии детей. Обязательными остаются записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской обязанности лиц старше 18 лет.

Общество,Михаил Мишустин,Минюст РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители