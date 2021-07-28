Россиянам разрешили заключать браки на дому

Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах в случае особых обстоятельств. Об этом говорится в указе ведомства, размещенном на портале правовой информации.

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«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в тексте документа.

При этом в приказе подчеркивается, что максимальное время на совершение процедуры по регистрации брака составляет 150 минут с учетом времени, проведенного сотрудником ЗАГСа в пути.

Также в регистрации брака вне дворца бракосочетания может быть отказано. Жених и невеста должны быть уведомлены об этом заранее.

В соответствии с Семейным кодексом особыми обстоятельствами могут быть признаны беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни жениха или невесты.