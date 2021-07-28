Россиянам разрешили заключать браки на дому

Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах в случае особых обстоятельств. Об этом говорится в указе ведомства, размещенном на портале правовой информации.
«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в тексте документа.
При этом в приказе подчеркивается, что максимальное время на совершение процедуры по регистрации брака составляет 150 минут с учетом времени, проведенного сотрудником ЗАГСа в пути.
Также в регистрации брака вне дворца бракосочетания может быть отказано. Жених и невеста должны быть уведомлены об этом заранее.
В соответствии с Семейным кодексом особыми обстоятельствами могут быть признаны беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни жениха или невесты.
22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил внесения данных в паспорта граждан РФ. Теперь россияне могут не ставить в паспорт штампы о заключении и расторжении брака и наличии детей. Обязательными остаются записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской обязанности лиц старше 18 лет.