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«Мы дома, и это наш выбор»: крымские татары призвали Турцию признать Крым российским

Мария Иванова
24 минуты назад

Глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал власти Турции признать Крым российским без сделок. Об этом сообщает РИА Новости.

Татары призвали Турцию признать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра.

Комментируя эту идею, Умеров заявил, что Россия никого не принуждает и не просит признать Крым российским. Он подчеркнул, что «де-факто и де-юре» полуостров находится в составе страны с 96-процентной поддержкой населения.

По его мнению, признать Крым в первую очередь нужно странам-партнерам, которые хотят выстроить конструктивные взаимоотношения с Россией.

По его словам, если Турция готова «выставить на торги Турецкую республику Кипр - это их дело», так как России не нужно «за кем-либо бегать».

«Если руководство Турции хочет быть последовательным и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», - заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Крым и другие российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами.

Он подчеркивал, что «уважаемый профессор из Турции», предложивший сделку, вряд ли транслирует официальную точку зрения Анкары.

Общество,Дмитрий Песков,Lenta.ru,Республика Крым,Турция,
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