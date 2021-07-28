Татары призвали Турцию признать Крым российским

Глава региональной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал власти Турции признать Крым российским без сделок. Об этом сообщает РИА Новости.

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В интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра.

Комментируя эту идею, Умеров заявил, что Россия никого не принуждает и не просит признать Крым российским. Он подчеркнул, что «де-факто и де-юре» полуостров находится в составе страны с 96-процентной поддержкой населения.

По его мнению, признать Крым в первую очередь нужно странам-партнерам, которые хотят выстроить конструктивные взаимоотношения с Россией.

По его словам, если Турция готова «выставить на торги Турецкую республику Кипр - это их дело», так как России не нужно «за кем-либо бегать».

«Если руководство Турции хочет быть последовательным и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», - заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Крым и другие российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами.