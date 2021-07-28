Стало известно о массовом нежелании россиян отдыхать на курортах Краснодарского края из-за введенных коронавирусных ограничений. Об этом сообщила на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Аналитическая служба организации изучила информацию о бронированиях по внутреннему туризму трех крупных российских туроператоров за период с июня по август 2019-го, 2020-го и 2021 годов и сделала ряд выводов.

В июне текущего года показатели бронирований по Краснодарскому краю превысили не только показатели двух предыдущих годов, но и допандемийный уровень на 85 процентов. По мнению экспертов АТОР, на рекордный рост отдыхающих повлияло закрытие зарубежных направлений, отсутствие в регионе коронавирусных ограничений и программа Ростуризма с кешбэком за туры по стране.

Что касается июля, то рекорд первого летнего месяца туроператорам повторить не удалось, поскольку с 1 числа в регионе было введено требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста для заселения в гостиницы. Также была приостановлена программа с кэшбэком на период высокого сезона. По информации туроператоров, благодаря ранним бронированиям игроки рынка внутреннего туризма все же смогли показать прирост продажи туров на 15-20 процентов по сравнению с допандемийными показателями.

При этом в августе аналитики АТОР зафиксировали существенное падение объемов бронирований гостиниц на курортах Кубани из-за введения новых ограничений по причине COVID-19. Теперь при заселении в отели необходимо предоставить справку о прохождении вакцинации или отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку на курорте в течение трех дней.

Расчеты властей региона, что ради отдыха туристы будут массово прививаться, не оправдались. Уровень бронирований на август снизился до 34 процентов, а аннуляция туров на данный период увеличилась.