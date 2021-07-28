Пока вы в маске: В США допустили заражение «дельта»-штаммом от вакцинированных

В США опасаются, что вакцинированные могут переносить "дельта"-штамм COVID-19

Эксперты опасаются, что вакцинированные против коронавируса в некоторых случаях могут переносить "дельта"-штамм COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски. Она пояснила, что в последнее время появились научные данные, которые "свидетельствует о том, что разновидность "дельта" ведет себя совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы".

COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг России

Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за коронавируса на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелеты на юг РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, на первые числа августа перелет из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит 7 — 8 тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году.

В китайском Нанкине выявлена вспышка дельта-штамма нового коронавируса

Штамм нового коронавируса, вызвавший вспышку болезни в столице восточно-китайской провинции Цзянсу городе Нанкине оказался «Дельтой», сообщает 27 июля агентство Синьхуа. Недавний всплеск инфекции в Нанкине характерен особым местом вспышки и очень заразной природой штамма, сказал заместитель директора городского центра по контролю и профилактике заболеваний Дин Цзе во время пресс-конференции.

Дети стали болеть COVID-19 тяжелее

В эту волну пандемии COVID-19 тяжелее болеют даже совсем маленькие дети. Об этом сообщила заведующая инфекционным госпиталем детской больницы 3 Новосибирска Марина Михайленко. По ее словам, врачи медучреждения часто видят "пневмонию с большим процентом поражения лёгких, чего не наблюдалось в первую и вторую волну коронавирусной инфекции".

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