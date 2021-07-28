Пока вы спали: на курортах появится "суперштамм" COVID-19

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В курортных странах, в частности в Турции, Греции, Хорватии, Испании и на Кипре, отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19, на 24 - 107%. Вирусологи предполагают, что увеличение турпотоков может способствовать появлению новых мутаций коронавируса, пишут «Известия».
Однако специалисты считают, что образование суперштамма вряд ли возможно, так как в абсолютных цифрах количество людей на курортах все равно меньше, чем, например, в Индии или Бразилии.
Министерство финансов разрабатывает законопроект, которым предлагается продавать конфискованное по решению суда, а также признанное выморочным имуществом роскошное жилье. Об этом сообщают «Известия».
Вырученные деньги планируется направлять на пополнение федерального бюджета и Пенсионного фонда России.
Исследователи из Федерации американских ученых (FAS) на основании данных со спутников пришли к выводу, что Китай создает новый позиционный район пусковых шахт МБР в пустыне к юго-западу от города Хами. Это уже второй масштабный позиционный район, обнаруженный американскими исследователями за последнее время, пишет «Коммерсант».
Ученые пришли к выводу, что Китай строит около 250 шахт, то есть более чем в десять раз больше, чем у них есть сейчас. Возросшая ядерная мощь Китая скажется и на России, которая вскоре может оказаться в совершенно новой для себя геополитической конфигурации.
Из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии цена на кофе может резко пойти вверх. Поставщики уже предупредили российские торговые сети о повышении цен на кофе в августе на 10–12%. Об этом сообщает «Коммерсант».
Участники рынка отмечают, что кроме непогоды в Бразилии проблемы с поставками кофе связаны и с внутриполитическим кризисом в Колумбии. В случае, если биржевые цены сохранятся на текущем уровне, стоимость закупки в следующем году может вырасти на 40–50%.
Согласно исследованию HeadHunter, только 11% россиян готовы получать выплаты от работодателя в новой форме валюты – цифровых рублях. При этом почти половина ркспондентов (41%) выступила категорически против этой идеи, пишут «Известия».
При этом Центробанк рассчитывает, что цифровой рубль в России может появиться уже к 2022 году. Участие в пилотном проекте по запуску третьей формы нацвалюты примут 12 банков, через которые деньги от работодателей получают 87% россиян. Среди них - Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.