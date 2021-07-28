Пока вы спали: на курортах появится "суперштамм" COVID-19

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На курортах может появится "суперштамм" COVID-19

В курортных странах, в частности в Турции, Греции, Хорватии, Испании и на Кипре, отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19, на 24 - 107%. Вирусологи предполагают, что увеличение турпотоков может способствовать появлению новых мутаций коронавируса, пишут «Известия».

Однако специалисты считают, что образование суперштамма вряд ли возможно, так как в абсолютных цифрах количество людей на курортах все равно меньше, чем, например, в Индии или Бразилии.

Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жилье

Министерство финансов разрабатывает законопроект, которым предлагается продавать конфискованное по решению суда, а также признанное выморочным имуществом роскошное жилье. Об этом сообщают «Известия».

Вырученные деньги планируется направлять на пополнение федерального бюджета и Пенсионного фонда России.

Китай наращивает ядерный потенциал

Исследователи из Федерации американских ученых (FAS) на основании данных со спутников пришли к выводу, что Китай создает новый позиционный район пусковых шахт МБР в пустыне к юго-западу от города Хами. Это уже второй масштабный позиционный район, обнаруженный американскими исследователями за последнее время, пишет «Коммерсант».

Ученые пришли к выводу, что Китай строит около 250 шахт, то есть более чем в десять раз больше, чем у них есть сейчас. Возросшая ядерная мощь Китая скажется и на России, которая вскоре может оказаться в совершенно новой для себя геополитической конфигурации.

Кофе вырастет в цене

Из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии цена на кофе может резко пойти вверх. Поставщики уже предупредили российские торговые сети о повышении цен на кофе в августе на 10–12%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Участники рынка отмечают, что кроме непогоды в Бразилии проблемы с поставками кофе связаны и с внутриполитическим кризисом в Колумбии. В случае, если биржевые цены сохранятся на текущем уровне, стоимость закупки в следующем году может вырасти на 40–50%.

Россияне не готовы получать зарплату в цифровых рублях

Согласно исследованию HeadHunter, только 11% россиян готовы получать выплаты от работодателя в новой форме валюты – цифровых рублях. При этом почти половина ркспондентов (41%) выступила категорически против этой идеи, пишут «Известия».