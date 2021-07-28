Эта осень или начало 2023-го:: когда закончится пандемия

Глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов считает, что при нынешних темпах вакцинации от COVID-19 ждать окончания пандемии в 2022 году не стоит. В комментарии РИА Новости он заявил, что для полного завершения пандемического цикла нужно два-три года (об этом говорит опыт гонконгского гриппа).

Разные специалисты давали разные прогнозы о сроках завершения пандемия. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что к осени 2021 года коронавирус перестанет быть проблемой для россиян, если удастся вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения (по данным Минздрава, к 23 июля первую дозу получили около 24 процентов россиян).

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что мир охватывает очередная волна пандемии. По его словам, глобальной целью должна стать вакцинация десяти процентов населения каждой страны к сентябрю, 40 процентов - к концу 2021-го, 70 процентов - к середине 2022 года. Гебрейесус заявил, что пандемия прекратится, если миру удастся успешно пройти эти этапы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс, финансирующий разработку вакцин от COVID-19, считает, что благодаря вакцинации люди смогут забыть о пандемии к началу 2023 года. В интервью TVN24 он заявил, что к концу 2022 года мир полностью вернется к нормальной жизни, если кампания по вакцинации будет успешной.

В феврале агентство Bloomberg подсчитало, что пандемия коронавируса может затянуться на семь лет. По расчетам аналитиков Bloomberg, нужно привить три четверти населения планеты, чтобы пандемия сошла на нет, а при нынешних темпах вакцинации на это уйдет семь лет.