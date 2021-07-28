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В России задумались о новых ограничениях на сигареты

Lenta.ru
25 минут назад

Российские власти задумались о введении новых ограничений на сигареты. В своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай уточнил, что речь идет о более обезличенных упаковках, увеличенных картинках о вреде курения и запрете ароматизаторов.

В России задумались о новых ограничениях на сигареты
Фото: PixabayPixabay

«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования», — напомнил он и добавил, что в любом случае в отношении табачных изделий необходимо принимать новые меры.

Предполагается, что рисунки о вреде курения должны будут занимать до 75 процентов пачки, а сами пачки приведут к единому размеру. Кроме того, прорабатывается запрет на использование ароматизаторов и красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех изделиях, содержащих никотин.

В России установили минимальную цену на сигареты

Ранее газета «Коммерсантъ» предупредила, что производители сигарет в России могут остановить их выпуск из-за запрета на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави.

Кроме того, в России задумали изменить правила торговли сигаретами. В частности, производство и оптовая торговля сигаретами должны будут лицензироваться.

Общество,Олег Салагай,Газета "Коммерсантъ",Россия,
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