В России задумались о новых ограничениях на сигареты

Российские власти задумались о введении новых ограничений на сигареты. В своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай уточнил, что речь идет о более обезличенных упаковках, увеличенных картинках о вреде курения и запрете ароматизаторов.

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«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования», — напомнил он и добавил, что в любом случае в отношении табачных изделий необходимо принимать новые меры.

Предполагается, что рисунки о вреде курения должны будут занимать до 75 процентов пачки, а сами пачки приведут к единому размеру. Кроме того, прорабатывается запрет на использование ароматизаторов и красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех изделиях, содержащих никотин.

Ранее газета «Коммерсантъ» предупредила, что производители сигарет в России могут остановить их выпуск из-за запрета на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави.