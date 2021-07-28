COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг

«У авиакомпаний сейчас цены на российский юг низкие. Например, на первые числа августа перелет из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит 7 — 8 тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году. Там средний тариф был около 15 — 25 тысяч рублей. Из-за чего это происходит? Сейчас определяющим фактором является, особенно по Краснодарскому краю, возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации», — рассказал Дмитрий Горин.