В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

АТОР: COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг России

Ura.Ruиещё 1
37 минут назад

Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за коронавируса на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелеты на юг РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг
Фото: ТАССТАСС

«У авиакомпаний сейчас цены на российский юг низкие. Например, на первые числа августа перелет из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит 7 — 8 тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году. Там средний тариф был около 15 — 25 тысяч рублей. Из-за чего это происходит? Сейчас определяющим фактором является, особенно по Краснодарскому краю, возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации», — рассказал Дмитрий Горин.

По его словам, снижение цен очень важно, так как делает доступными поездки по стране. Однако сдерживающим фактором для туристов становятся ограничения, которые ввели российские регионы. Вместе с тем Горин указывает, что в частном секторе для размещения предъявлять ПЦР-тесты и справки о вакцинации не требуется, сдерживающих ограничений нет.

Ранее Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для прибывающих в регион. С 1 августа ограничения смягчают — в отели разрешат заселять не только привитых, но и переболевших коронавирусом туристов. Также можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом и в течение трех дней с момента заселения поставить прививку.

Общество,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,Москва,Россия,Анапа,Геленджик,Сочи,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители