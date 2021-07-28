COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг

Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за коронавируса на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелеты на юг РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
«У авиакомпаний сейчас цены на российский юг низкие. Например, на первые числа августа перелет из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит 7 — 8 тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году. Там средний тариф был около 15 — 25 тысяч рублей. Из-за чего это происходит? Сейчас определяющим фактором является, особенно по Краснодарскому краю, возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации», — рассказал Дмитрий Горин.
По его словам, снижение цен очень важно, так как делает доступными поездки по стране. Однако сдерживающим фактором для туристов становятся ограничения, которые ввели российские регионы. Вместе с тем Горин указывает, что в частном секторе для размещения предъявлять ПЦР-тесты и справки о вакцинации не требуется, сдерживающих ограничений нет.
Ранее Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для прибывающих в регион. С 1 августа ограничения смягчают — в отели разрешат заселять не только привитых, но и переболевших коронавирусом туристов. Также можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом и в течение трех дней с момента заселения поставить прививку.