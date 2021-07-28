"Здесь нечего стыдиться": Невзоров ответил воевавшему в Чечне полковнику

Журналист Александр Невзоров рассказал, как брал знаменитое интервью у воевавшего в Чечне полковника Николая Баталова, и порекомендовал военному больше не стыдиться своих слов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что не сомневался в своих действиях — именно в том виде, в каком получилась беседа, она и должна была быть опубликована.

Фото: страница Адександра Невзорова во «ВКонтакте» страница Адександра Невзорова во «ВКонтакте»

Полковник Николай Баталов, прошедший первую чеченскую войну, рассказал «Ленте.ру» историю его интервью Невзорову, в котором офицер эмоционально прошелся по командованию, отправлявшему в Грозный неподготовленных срочников — не умеющих воевать в городе солдат и «снайпера с пять с половиной зрения». Это интервью разошлось на цитаты, его воспроизводили герои фильма «Чистилище», режиссером которого выступил журналист.

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Само интервью Баталов назвал «позорным» и признался, что оно еще долго его преследовало. Он отметил, что был уверен в том, что Невзоров вырежет из беседы все лишнее, поэтому отвечал прямо, эмоционально и без стеснения. Военный признался, что после выхода интервью ему долго это припоминали и заявляли, что офицеры так себя не ведут. Баталов признался, что если бы знал, в каком виде выйдет беседа, он бы наверняка поменял тон разговора.

«Это была война, которая списывала все»

Александр Невзоров в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что интервью с Баталовым стало хрестоматийным. Его разобрали на цитаты, а кроме того, оно стало одним из самых известных со времен чеченской войны.

Невзоров рассказал, что не сомневался, когда вставлял этот фрагмент в свой фильм «Чистилище». Он отметил, что тогда была другая реальность: «Это была война, которая списывала все».

«Я не сомневался в своих действиях. Проблема была в том, что я ни хрена не слышал из того, что он мне говорил, потому что меня до этого контузило, и у меня из уха текла кровь. Это хорошо видно. Для меня это было так: открывает рыба рот, и не слышно, что поет. Что он там говорит, я узнал только в Питере. Но поскольку это было абсолютно добровольное и очень эмоциональное интервью, я не счел себя в праве его редактировать и что-то выкидывать, в том числе и мат», — поделился Невзоров.

На слова офицера о том, что «это интервью позорное долго потом преследовало» Баталова, журналист ответил, что не понимает, чего тут стыдиться. Невзоров, по его словам, поймал его на градусе искренности, как он сам описал происходящее, и военный, по мнению журналиста, должен гордиться сказанным.

"Я считаю, что он не только не опозорен, а по-настоящему прославлен, потому что просто быть полковником не сложно, а вот быть полковником, который говорит правду о том, что происходит — это колоссальная редкость и этим надо гордиться"

Александр Невзоров, об интервью полковника Баталова во время войны в Чечне

Невзоров выразил сожаление о том, что военные научены бояться «правды из собственных уст». По его словам, когда они открываются, всегда об этом жалеют. «Непонятно, чего здесь больше: позерства или искренности», — резюмировал журналист.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.