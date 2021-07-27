Минздрав введет новые меры по борьбе с курением

Министерство здравоохранения планирует ввести новые меры по борьбе с курением после доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о глобальной табачной эпидемии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

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Он отметил, что в этом году акцент был сделан на новые средства доставки никотина, а именно электронные сигареты, и пообещал, что ведомство ознакомится с этой проблемой. По словам замминистра, ВОЗ пишет, что электронные сигареты запрещены в 32 странах, еще 79 ввели частичное ограничение, например, запрет на рекламу, использование таких изделий в общественных местах и обязательные предупреждения на упаковке.

«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — заявил Салагай.

Он также назвал три пакета мер, которые планирует ввести Минздрав. Среди них производство стандартных и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фото о вреде курения, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсичных веществ, чтобы не вводить покупателя в заблуждение, а также запрет на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.