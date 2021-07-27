Третьяковская галерея откроет выставки в Калининграде и Владивостоке

Государственная Третьяковская галерея откроет в Калининграде выставку графики Георгия Верейского, Николая Купреянова, Александра Дейнеки и других художников, а также экспозицию о коллекционере Павле Третьякове во Владивостоке в августе 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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Первая выставка получила название "Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века". "Впервые выставка была показана в Третьяковской галерее в рамках проекта "Третьяковская галерея открывает свои запасники" в 2016 году <...> В состав новой версии выставки вошли произведения из фондов галереи, а также работы из собрания Калининградского областного музея изобразительных искусств, относящиеся к различным периодам советской истории", - сказали в пресс-службе. Проект пройдет с 7 августа по 19 сентября.

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Посетители увидят работы Верейского, Купреянова, Дейнеки, Ведерникова, Попкова, Голицына и других художников расцвета отечественного графического искусства в XX веке. Произведения изображают быт и личную жизнь людей, хотя советская идеология считала проявления быта не очень нужными людям новой формации, отметили в пресс-службе галереи.

"Хотя и в сильно деформированном виде быт в советской России никуда не исчезал и предоставлял людям необходимое ощущение дома, тепла, защиты, а также самостоятельности и самоценности частной жизни. И это драгоценное ощущение удавалось сохранить в изобразительном искусстве и прежде всего в графике в силу камерности и даже интимности самого этого вида изобразительного искусства", - рассказали в пресс-службе.

С 29 августа по 26 сентября состоится выставка "Третьяковка в движении" в филиале Третьяковки во Владивостоке на верхней площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. Мультимедийная экспозиция расскажет посетителям о коллекционере Павле Третьякове и собрании музея. "Гибкий вариант интерактивного музейного проекта без непосредственного участия произведений позволит выстраивать диалог с жителями Владивостока в неожиданном формате, когда в привычной городской среде возникает гостеприимное публичное пространство для разговора о собрании Третьяковской галереи, о русском искусстве, о том, что такое музей", - сообщили в пресс-службе.