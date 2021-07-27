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Врач предсказал появление новых штаммов COVID после Олимпиады

Вероника Полынина
16 минут назад

После окончания Олимпийских игр в Токио эпидемиологическая обстановка в городе может резко ухудшиться, а в мире могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Меня, как эпидемиолога, всегда удивляло, что, несмотря на действие ограничительных мер, умудряются организовывать любые массовые мероприятия. Именно массовое скопление людей, даже на улице, способствует передаче вируса и увеличению заболеваемости», - заявил Шунков изданию Life.ru.

По его словам, проведение Олимпийских игр опасно еще и тем, что штамм, циркулирующий в южной стране и уже потерявший агрессивность в процессе жизненного цикла, может попасть в северную страну и вызвать опасную эпидемию.

Ранее стало известно, что в олимпийском Токио 27 июля был побит антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19. За сутки было зафиксировано 2848 новых больных. Предыдущий максимум был зафиксирован 7 января. Тогда за сутки выявили 2520 заражений коронавирусом.

Несколько дней назад положительный тест на COVID-19 сдал гребец из Нидерландов Финн Флорин. Перед этим он уже принял участие в соревнованиях. Теперь дополнительные тесты на коронавирус придется сдать всем, с кем Флорин контактировал после своего прибытия в Токио. Контакты спортсменов отслеживаются с помощью специального приложения.

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