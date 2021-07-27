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Чечня первой достигла коллективного иммунитета к COVID

Вероника Полынина
43 минуты назад

В Чеченской республике сообщили о вакцинации 60% взрослого населения и достижении коллективного иммунитета к коронавирусу.

Чечня первой достигла коллективного иммунитета к COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова.

«Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. ( ) Из 909 тысяч взрослого населения 568 тысяч уже вакцинировано», - заявил Сулейманов.

По его словам, в настоящее время число пациентов с коронавирусом в регионе уменьшилось в два раза. Министр призвал продолжать вакцинироваться и поднимать степень защиты. Он отметил, что охват вакцинации в 60% позволяет рассчитывать на сокращение числа больных, однако главная цель – свести к нулю смертность.

«А это возможно только после вакцинации всего населения», - добавил Эльхан Сулейманов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом призвал не останавливаться на показателе в 60% и привить все взрослое население республики.

В Чечне за все время пандемии зарегистрировали 15 469 случаев заражения коронавирусом. В России за все время пандемии выявили 6 172 812 случаев заболевания COVID-19.

Общество,Эльхан Сулейманов,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
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