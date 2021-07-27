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В Чечне через день после поручения Кадырова объявили о вакцинации всех взрослых

Lenta.ru
52 минуты назад

Чеченская Республика опередила остальные регионы и первой среди субъектов России вакцинировала 100 процентов взрослого населения. Высокий показатель был зафиксирован через день после поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

100% взрослого населения вакцинировала Чечня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чечня первой из регионов РФ достигла стопроцентной вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60 процентов (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики ( 910 тысяч человек)», — заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Он выразил уверенность в том, что иммунизация поспособствует укреплению и сохранению жизни населения.

Согласно прогнозам министра, достигнутый коллективный иммунитет отразится на эпидемиологической ситуации в регионе ближе к осени. Сулейманов также указал на необходимость соблюдения плановой вакцинации для сохранения достигнутых результатов.

Ранее Кадыров призвал полностью вакцинировать взрослое население республики от коронавируса. «Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами», — подчеркнул он.

Общество,Эльхан Сулейманов,Рамзан Кадыров,РИА Новости,Чеченская Республика,Россия,
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