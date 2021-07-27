100% взрослого населения вакцинировала Чечня

Чеченская Республика опередила остальные регионы и первой среди субъектов России вакцинировала 100 процентов взрослого населения. Высокий показатель был зафиксирован через день после поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

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«Чечня первой из регионов РФ достигла стопроцентной вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60 процентов (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики ( 910 тысяч человек)», — заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Он выразил уверенность в том, что иммунизация поспособствует укреплению и сохранению жизни населения.

Согласно прогнозам министра, достигнутый коллективный иммунитет отразится на эпидемиологической ситуации в регионе ближе к осени. Сулейманов также указал на необходимость соблюдения плановой вакцинации для сохранения достигнутых результатов.