Минздрав попросили приостановить вакцинацию «ЭпиВакКороной»

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов попросил Минздрав РФ и Росздравнадзор предоставить данные об эффективности вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», пишет «Коммерсантъ». В своем обращении Тарасов просит ведомства сообщить, проверялась ли эффективность этого препарата другими участниками рынка, и в противном случае остановить применение вакцины, которая, по его словам, «является экспериментальным».

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Накануне с аналогичной просьбой к Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, центру «Вектор» и президенту РФ Владимиру Путину обратилась инициативная группа по гражданской вакцинации. Активисты попросили «поставить на паузу» применение препарата «с недоказанной эффективностью», в то время как в стране уже есть «надежная и проверенная вакцина».