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Минздрав попросили приостановить вакцинацию «ЭпиВакКороной»

BFM.RUиещё 5
51 минуту назад

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов попросил Минздрав РФ и Росздравнадзор предоставить данные об эффективности вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», пишет «Коммерсантъ». В своем обращении Тарасов просит ведомства сообщить, проверялась ли эффективность этого препарата другими участниками рынка, и в противном случае остановить применение вакцины, которая, по его словам, «является экспериментальным».

Минздрав попросили приостановить вакцинацию «ЭпиВакКороной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне с аналогичной просьбой к Минздраву, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, центру «Вектор» и президенту РФ Владимиру Путину обратилась инициативная группа по гражданской вакцинации. Активисты попросили «поставить на паузу» применение препарата «с недоказанной эффективностью», в то время как в стране уже есть «надежная и проверенная вакцина».

В центре «Вектор», разработавшем «ЭпиВакКорону», обещают представить результаты эффективности вакцины после окончания третьей фазы клинических испытаний в сентябре 2021 года.

Общество,Павел Тарасов,Владимир Путин,Минздрав РФ,Росздравнадзор,Мосгордума,КПРФ,Роспотребнадзор,
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