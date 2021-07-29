В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 17
56 минут назад

В России за последние сутки выявлено 23 270 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Днем ранее было зарегистрировано 22 420 случаев инфекции.

В России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что у 9,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 799 человек, при этом вылечились 20 834 пациента. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 356), Санкт-Петербург (1 925), Московская область (1 325).

Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (11) и Чукотском автономном округе (11). В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 218 502 случая коронавируса.

За весь период умерли 156 977 человек, выздоровели 5 568 363 человека.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что полный цикл вакцинации от коронавируса в стране прошли 21,3 млн человек.

Общество,COVID-19,Анна Попова,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители