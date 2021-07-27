Пока вы в маске: Раскрыт способ предсказать осложнения от COVID-19

Учёные рассказали, как предсказать осложнения от COVID-19

Ученые Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи раскрыли, как коронавирус заражает клетки верхних дыхательных путей, в том числе носа и горла. По картине распространения вируса в носоглотке можно предсказать, у кого разовьется тяжелая форма COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Власти уточнили порядок посещения концертов и кинотеатров в Москве

Жители Москвы смогут посещать культурные мероприятия без масок и перчаток при условии наличия актуального QR-кода. Соответствующий приказ был подписан главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским и опубликован на сайте мэра города. В документе обозначено, что москвичи, имеющие QR-код, смогут находится в помещении без индивидуальных средств защиты от коронавирусной инфекции, формате COVID-free.

Академик РАН рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться

Массовая вакцинация — единственное средство для того, чтобы ослабить коронавирус и избежать тяжелых последствий болезни. В этом случае COVID-19 может стать обычной сезонной инфекцией вроде гриппа, и все существующие ограничения, связанные с пандемией, будут сняты. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников. По его словам, не принципиально, каким препаратом ревакцинироваться.

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей

Обязательная вакцинация от коронавируса для части жителей введена в Волгоградской области. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, оно опубликовано на сайте Роспотребнадзора области. Согласно документу, прививку должны получить те, кто работает в сфере торговли, косметических услуг, транспорта и образования, а также курьеры и сотрудники финансовых организаций.

Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма