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Мошенники добрались до сайта Госуслуг

Вести Подмосковьяиещё 2
48 минут назад

В последнее время злоумышленники стали получать доступ к личным кабинетам на госуслугах, меняя при этом привязанный к порталу номер телефона и другие данные. В итоге, от имени зарегистрированного пользователя приходят заявки на получения кредитов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошенники добрались до сайта Госуслуг
Фото: ТАССТАСС

«Жителям Подмосковья необходимо быть бдительными, в случае подозрительных рассылок не активировать никаких ссылок и обратиться в техподдержку через личный кабинет в «госуслугах»», - предупредил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Активность мошенников приводит к тому, что управление советует прислушаться к мнению специалистов, которые говорят о необходимости ограничить использование аккаунтов пользователей, чтобы их владельцы сами могли выбирать уровень риска и набор доступных опций.

Выходом из ситуации может стать повышение уровня защиты подключением двухфакторной аутентификации входа в личный кабинет, а также установкой сложного пароля. Также надежность могут поддержать биометрия - вход по FaceID или скану сетчатки.

Общество,Правительство московской области,Московская Область,
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