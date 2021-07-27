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Власти уточнили порядок посещения концертов и кинотеатров в Москве

Мослента
8 минут назад

Жители Москвы смогут посещать культурные мероприятия без масок и перчаток при условии наличия актуального QR-кода. Соответствующий приказ был подписан главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским и опубликован на сайте мэра города.

Уточнен порядок посещения концертов и кинотеатров в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА НовостиАнтон Денисов / РИА Новости

В документе обозначено, что москвичи, имеющие QR-код, смогут находится в помещении без индивидуальных средств защиты от коронавирусной инфекции, формате COVID-free. Приказ распространяется на музеи, выставочные залы, библиотеки, культурно-досуговые организации, зоопарки, кинотеатры, театры, концертные залы и цирки.

Жители столицы без QR-кодов будут допускаться на мероприятия только с соблюдением всех антикоронавирусных мер. «В аудиториях, зрительных залах и других площадях количество посетителей таких мероприятий не должно превышать 50 процентов от общей вместимости указанных мест, но не более 500 человек при условии проведения таких мероприятий исключительно при наличии посадочных мест», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что московский театр «Ленком» решил пускать зрителей только по QR-кодам. Избранные показы, на которые нельзя будет попасть без отметки о вакцинации, начнутся уже в октябре.

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