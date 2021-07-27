Каким​ препаратом​ можно ревакцинироваться

Массовая вакцинация — единственное средство для того, чтобы ослабить коронавирус и избежать тяжелых последствий болезни. В этом случае COVID-19 может стать обычной сезонной инфекцией вроде гриппа, и все существующие ограничения, связанные с пандемией, будут сняты. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников.

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- Сергей Иванович, 30 июня в России стартовала кампания по ревакцинации от COVID-19. Прививаться повторно нужно тем же препаратом, что применялся и в первый раз?

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- Не принципиально, каким препаратом ревакцинироваться. Это можно сделать любой вакциной — просто чтобы подстегнуть иммунитет. Ревакцинацию не очень поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Нет доказательств того, что нужно прививаться каждые полгода или после болезни. Я считаю, что в первую очередь сейчас следует защитить большую часть населения, обеспечив коллективный иммунитет, а потом думать о повторной вакцинации.

- Многие люди ещё не сделали первую прививку. Как их стимулировать?

- Приведу простой пример. 12 июля Президент Франции Макрон сказал, что с августа в магазины, бары и рестораны не будут пускать людей без сертификата хотя бы о первой дозе вакцины. До этого в день в стране прививали примерно 40 тысяч человек, а после заявления президента записались на прививку 1,2 миллиона человек. Я считаю такую политику абсолютно правильной. Это показал и пример Москвы: после ограничений на посещение кафе и ресторанов вакцинация ускорилась. В обязательном порядке должны делать прививку те, кто работают в сфере услуг и контактирует с людьми.

Надо объяснять людям необходимость прививаться. Идет война с коронавирусом. Солдаты в обычном бою используют каски и бронежилеты, а сейчас людям предлагают «бронежилет» в виде вакцины. Но они отказываются, хотя выбор идет между прививкой и тяжелой болезнью с возможным летальным исходом.

- Если у человека много антител, он защищен и ему не нужно вакцинироваться?

- Сейчас стало модным мериться количеством антител, но они не являются показателем иммунитета, и это признали многие ученые и ВОЗ. Наличие антител свидетельствует о том, что организм среагировал на болезнь или на вакцину. Но защитят они или нет, можно проверить только с помощью исследований конкретного человека.

Ходит слух, что если антитела упали после вакцинации или после болезни, то человек уже не защищен. Это не так. Они закономерно снижаются, но остается память в клетках — когда в организм попадает инфекция, вырабатываются новые антитела.

- Почему так часто возникают новые штаммы вируса? И защищают ли от них старые вакцины?

- Любой вирус приспосабливается к тем условиям, в которых живет, и на это ему нужно считанные дни. Он быстро размножается, в его копиях меняются какие-то части, в результате может появиться разновидность, в которой есть другие белки. Например, индийский штамм быстрее проникает в клетки, и быстрее развиваются последствия болезни. Если раньше вирус поражал взрослых и пожилых людей, то сейчас он начал захватывать более молодых. Нынешние вакцины способны бороться с новыми штаммами. Но никто не гарантирует, что через 3-5 лет не возникнет такая разновидность инфекции, на которую существующие вакцины не подействуют.

Все природные вирусы постепенно ослабляют свое действие на организм. Более агрессивным вирус становится только тогда, когда его воспитывают в лаборатории. Есть конспирологическая теория об искусственном происхождении COVID-19, но большинство вирусологов не находят подтверждения этому.

- Как долго нам предстоит жить с COVID-19? И когда, по-вашему снимут ограничения, связанные с пандемией?