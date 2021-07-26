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В России разрешили испытания «Спутника Лайт» в сочетании с AstraZeneca

BFM.RUиещё 1
29 минут назад

В России проведут клинические испытания комбинированной вакцины от ковида из препаратов «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Разрешение на это выдано Минздравом, сообщает «Коммерсантъ».

В России разрешили испытания «Спутника Лайт» с AstraZeneca
Фото: ReutersReuters

Газета напоминает, что меморандум о сотрудничестве был подписан еще в конце прошлого года. В ходе испытаний будут изучать безопасность и иммуногенность комбинации этих препаратов. В исследованиях, которые пройдут в пяти медицинских организациях, примут участие 150 добровольцев.

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Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил испытания на добровольцах пятой российской вакцины от ковида, разработанной в Санкт-Петербурге компанией Biocad.

Общество,Минздрав РФ,Россия,
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