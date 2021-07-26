В России разрешили испытания «Спутника Лайт» с AstraZeneca

В России проведут клинические испытания комбинированной вакцины от ковида из препаратов «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Разрешение на это выдано Минздравом , сообщает «Коммерсантъ» .

Газета напоминает, что меморандум о сотрудничестве был подписан еще в конце прошлого года. В ходе испытаний будут изучать безопасность и иммуногенность комбинации этих препаратов. В исследованиях, которые пройдут в пяти медицинских организациях, примут участие 150 добровольцев.