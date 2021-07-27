Таиланд и РФ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации

Власти России и Таиланда проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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"Это будет осуществлено, как один из шагов, необходимый для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", — сообщили в ведомстве.

В сообщении также отметили, что кроме этого "взаимный интерес вызывает развитие сотрудничества по контролю за иными инфекционными заболеваниями важными для региона".

Обе страны обсудили важность совместного противодействия вирусным болезням и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций.