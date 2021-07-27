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Россия и Таиланд проработают взаимное признание сертификатов о вакцинации

Газета.Ruиещё 10
15 минут назад

Власти России и Таиланда проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Таиланд и РФ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации
Фото: Jorge Silva/ReutersJorge Silva/Reuters

"Это будет осуществлено, как один из шагов, необходимый для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", — сообщили в ведомстве.

В сообщении также отметили, что кроме этого "взаимный интерес вызывает развитие сотрудничества по контролю за иными инфекционными заболеваниями важными для региона".

Обе страны обсудили важность совместного противодействия вирусным болезням и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций.

Ранее стало известно, что три острова Таиланда откроются для вакцинированных туристов — Самуи, Пханган и Тау. Но на каждом будут действовать свои ограничения. Например, на Самуи туристы должны будут минимум неделю жить в назначенном для них отеле.

Общество,Политика,Россия,Таиланд,
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